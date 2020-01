L'année 2019 aura été une grande année pour le CB Ifs et ce ne sont pas les quelques turbulences de ce début de saison qui peuvent remettre cet état de fait en cause. Aux portes de la Ligue 2 en mai, les "vert et blanc" sont désormais dans un exercice de transition dont elles viennent de conclure la phase aller par un revers encourageant chez le leader implacable qu'est La Glacerie (62-49). "On a réussi à contenir la meilleure attaque note la meneuse Julie Plouhinec, ça montre de quoi on est capable maintenant". Dixièmes sur douze à la trêve, les joueuses de Morgan Debrosse ne sont absolument pas tirées d'affaire et devront revenir plus fortes en 2020. L'heure est toutefois désormais aux fêtes. "On va se reposer et revenir concentrées pour la deuxième partie de saison qui sera bien différente de la première, j'en suis sûre", conclut Julie Plouhinec. Premier test, dès le samedi 11 janvier à Sceaux (3e).