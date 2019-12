Récrédays. Des attractions sur 6 000 m2

Il est le leader en matière de parc de loisirs couvert éphémère. Récrédays s'installe une nouvelle fois au parc des expositions de Caen et ce, pour plus d'une semaine de plaisir. Du 26 décembre au 4 janvier 2020, petits et grands vont pouvoir s'amuser, à l'abri.

6 000 m2 d'activités

Cette année, un grand jeu concours permettra aux participants de peut-être gagner des portraits photos ou photos d'animations. Ce parc d'attractions risque de beaucoup plaire aux enfants... Près de 6 000m2 d'activités sont au rendez-vous : luge, accrobranche, parcours sportifs, dômes mous, structures à obstacles, toboggans, circuits de karts, trampolines, simulateur de rodéo... Des défis sportifs s'ajoutent à l'animation avec, par exemple des joutes et du tir à l'élastique. Les enfants peuvent s'amuser avec des jeux interactifs et des jeux en bois. La fameuse "chenille", le manège train, est un peu la mascotte de cette semaine de plaisir.

Du jeux, pour tous

Au sein du parc des expositions de Caen, certains jeux sont dédiés aux 2-6 ans, d'autres aux 7-12 ans et certains sont réservés aux adolescents et adultes. Un espace petite enfance est également mis en place. Chacun pourra s'amuser à son rythme. Il est possible de fêter son anniversaire sur place, en contactant la structure JM prestations.

Pratique. Du jeudi 26 décembre au samedi 4 janvier 2020, ouvert de 11 à 19 heures, au parc des expositions de Caen, hall 2. Tarif : 8,50€ pour les 2-16 ans, 5,50€ par adulte. Tél. 02 31 67 87 79