Caen. Animations sportives pour les vacances

Les piscines (stade nautique Eugène-Maës, piscine du Chemin-Vert, piscine Montmorency et la piscine de la Grâce de Dieu), la patinoire de Caen et le golf de Biéville-Beuville restent ouvertes pour la période des vacances de Noël, avec des activités ludiques jusqu'au 3 janvier 2020.

Dans l'eau



Différentes activités aquatiques sont au programme, comme l'aquagym et l'aquabiking. Le stade nautique Eugène-Maës propose également de l'aquatraining, de la nat'form et de la natation maternité. Il est possible de pratiquer de l'aqua-trampoline et de la natation pré-natale à la piscine du Chemin-Vert. La patinoire de Caen et le golf de Biéville-Beuville ouvrent tous les jours, excepté le 1er janvier. Le golf propose des stages enfants et adultes du 26 au 28 décembre et du 2 au 4 janvier.

Pratique. Horaires et tarifs sur caenlamer.fr