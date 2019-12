Le Havre. Une invention pour les dyslexiques

Même en vacances, Saliha Mokeddem et Chaïma Zahaf, deux élèves de 3e du collège Jean-Moulin au Havre, font la promotion de leur projet. Ces deux adolescentes ont souhaité nous rencontrer le plus rapidement possible pour présenter leur Dyscanne. Car plus tôt on parle d'elles et de leur projet, mieux c'est. Vous avez jusqu'au lundi 6 janvier seulement pour les soutenir en votant sur Internet. C'est dans le cadre du concours national Science Factor, qui vise à faire émerger des projets d'innovation citoyens. Saliha Mokeddem et Chaïma Zahaf sont donc venues dans les studios de Tendance Ouest, le mardi 24 décembre à l'heure où certains bouclaient les derniers achats de Noël, pour évoquer leur idée. Le Dyscanne est une sorte de petit boîtier, qui va scanner les mots des livres, journaux et magazines, avant de les retranscrire en émotions, ou onomatopées. Il sera utile aux dyslexiques, mais plus généralement aux personnes, qui souffrent de troubles Dys : troubles des apprentissages, notamment de la lecture (ce qui concerne 6 à 8 % de la population française). "Au départ, on pensait développer quelque chose en rapport avec les déchets dans la mer, mais il y avait déjà beaucoup de projets sur l'environnement. On a donc opté, sur les conseils d'une professeure, pour le Dyscanne", déclarent les deux Havraises, sensibilisées à l'importance de la lecture, car dans leur école, chaque élève est invité à se plonger dans un bouquin, chaque jour entre 13h30 et 13h45. Objectifs : donner le goût des livres et améliorer la concentration des jeunes.

Un projet innovant

Le projet des deux collégiennes de Jean Moulin est innovant car, habituellement, la lecture se fait sans aide. Pour les personnes n'ayant pas de difficultés pour lire, ce n'est pas un problème, mais pour les autres, ce projet changera le regard qu'ils portent sur la lecture. "Ils pourraient ainsi prendre du plaisir", avancent Saliha Mokeddem et Chaïma Zahaf, très impliquées dans leur invention depuis la rentrée scolaire, aussi bien à l'école qu'à la maison, sur leur temps libre. Elles souhaitent récolter un maximum de votes pour se qualifier pour la finale de Science Factor, prévue en mars 2020. Les deux Havraises se projettent déjà : "On va bientôt se pencher sur la création d'un prototype. À terme, nous aimerions installer des Dyscannes dans des bibliothèques. Et pourquoi les spécialistes ne prescriraient-ils pas à l'avenir notre petit boîtier aux dyslexiques ?" Le message est passé.



Pour voter pour le Dyscanne, rendez-vous sur: https://sciencefactor.fr/concours/projet.php?projet_url=dyscann-cs&e=2019/2020