Rouen. Renforcement des transports pour le réveillon

Le mardi 31 décembre marque la fin du préavis de grève déposé par la CGT qui perturbe la circulation du réseau Astuce depuis le 24 septembre. Pour ce passage à la nouvelle année, l'offre de transports est renforcée, de 21 heures à 6 heures du matin.

Métro et Teor

Les fêtards pourront compter sur un métro toutes les 40 minutes entre les stations Boulingrin et Saint-Sever, et un passage toutes les 1h20 entre les stations Europe et Technopôle et entre Avenue de Caen et Georges Braque. Les Teor sont concernés avec, sur les lignes T1, T2 et T3, un passage toutes 20 minutes entre Mont-Riboudet Kindarena et CHU Charles Nicolle, et un passage toutes les heures sur chacune des branches des lignes. De même sur la ligne T4, avec un passage toutes les heures. Pour assurer la sécurité dans les véhicules, des médiateurs seront notamment en place.