Calvados. Les contrôles routiers intensifiés pendant les fêtes

Avec la période des fêtes de fin d'année, les comportements à risques augmentent sur les routes, et les contrôles routiers vont être intensifiés. "À l'échelle du département du Calvados, il y aura au moins un contrôle par jour", indique Bruno Berthet, sous-préfet et directeur de cabinet. Vendredi 20 décembre, les gendarmes étaient placés au niveau du rond-point de la route de la Pointe-du-siège, à Ranville. "Dans certains cas, les contrôles seront comme celui-ci. C'est-à-dire, des contrôles visibles, où l'idée est de sensibiliser et parler des risques. Dans d'autres cas, on va s'installer au niveau de voies peu visibles, où l'accidentologie est forte et on va chercher des vitesses excessives ou des comportements dangereux."



En plus des contrôles, 5 000 éthylotests ont été distribués par les forces de l'ordre, "toujours dans une optique de sensibilisation. C'est deux fois plus que l'année dernière", précise Bruno Berthet.

Depuis le début de l'année, 36 personnes ont perdu la vie sur les routes du Calvados.