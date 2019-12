Port-Jérôme-sur-Seine. Une nouvelle zone artisanale

Une nouvelle zone artisanale (ZA) à Port-Jérôme-sur-Seine va voir le jour au printemps 2020. Il s'agit d'agrandir l'actuelle zone Les Varouillères à Petiville. L'extension va s'étendre sur 12 hectares (dont 9,7 hectares commercialisables), dans le prolongement à l'ouest, sur la commune de Port-Jérôme-sur-Seine. Ce projet est voulu par Caux Seine Agglo. La nouvelle zone d'activités économiques s'appellera Grande Campagne Est. Son aménagement doit doter le site industriel de Port-Jérôme-sur-Seine d'une ZA d'appui supplémentaire, permettant d'accueillir des entreprises de sous-traitance et de services. Elle doit contribuer à la diversification du tissu économique du territoire de Caux Seine Agglo. L'agglomération espère aussi favoriser la création et le développement d'emplois.

La nouvelle ZA Grande Campagne Est. - Caux Seine Agglo

Après deux années d'études techniques, un permis d'aménager a été délivré en avril 2018. Les entreprises Eurovia, Forlumen et IDVerde réalisent le chantier. Ce dernier a débuté en octobre 2019 et devrait s'achever au printemps 2020. Les parcelles sont déjà en commercialisation et des entreprises se sont déjà montrées intéressées. C'est l'agence Caux Seine développement qui est chargée de cette commercialisation. Les entreprises peuvent par ailleurs bénéficier d'aides financières et d'une exonération partielle des taxes foncières.