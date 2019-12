Rouen. Du lourd en défense chez les Dragons

C'est une arrivée qui risque de faire parler dans le petit monde de la Synerglace Ligue Magnus. Le vendredi 20 décembre, les Dragons de Rouen annoncent la signature du défenseur canadien Cam Barker (33 ans, 1,91 m, 99 kg). Le natif de Winnipeg au Canada rejoint donc la Normandie avec, dans ses bagages, la bagatelle de plus de 330 matches de NHL (Chicago Blackhawks, Minnesota Wild, Edmonton Oillers et Vancouver Canucks) et 210 matches de KHL, les deux championnats les plus forts de la planète hockey. Mais il est aussi passé par les championnats de Suisse et de Finlande, avant de poser ses valises sur les bords de Seine.

Drafté en troisième position en 2004, en NHL, Barker devrait renforcer une défense qui est déjà aujourd'hui la plus imperméable de la Ligue Magnus. Il apportera aussi un lancer de poids à la ligne bleue, pour le bonheur des supporters.