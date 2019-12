Normandie. Après avoir dérobé près de 100 000 €, un gang de trois jeunes femmes interpellées

Elles ont opéré pendant plusieurs années, dans l'Eure, la Seine-Maritime et le Calvados. C'est ce que confirme le vendredi 20 décembre une source policière de Rouen, après une information révélée par Europe 1. Selon la radio nationale, trois jeunes femmes auraient commis plus de 80 vols par ruse, pour un butin total de près de 100 000 €.

Un mode opératoire bien rodé

Leur mode opératoire était souvent le même, selon cette source rouennaise. "Les jeunes femmes repéraient leurs victimes dans les magasins, souvent des personnes âgées, et s'arrangeaient pour voir leurs codes de carte bleue au moment de payer. Ensuite, elles les abordaient avec une carte routière en prétextant être perdues." Profitant de la diversion, elles parvenaient ensuite à dérober les cartes bleues et à s'en servir grâce aux codes qu'elles mémorisaient. Selon Europe 1, l'enquête a été rendue difficile car elles n'avaient pas de téléphones, se déplaçaient souvent et se servaient de fausses identités. Elles ont été finalement interpellées le mardi 17 décembre et présentées à un juge d'instruction.