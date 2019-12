Orne. Des rencontres pas comme les autres

La fin de l'année 2019 approche, et avec elle la période des bonnes résolutions… Marre de rester seul ? Sofie Riché vous propose de rencontrer l'âme sœur. Mais il ne s'agit pas d'une énième agence matrimoniale.

Elle a arrêté son ancien job car elle avait envie de faire se rencontrer les gens. Une envie qui vient peut-être du fait que ses parents se soient rencontrés via une agence matrimoniale. Installée dans le Perche, Sofie Riché, titulaire d'un DESS en sciences sociales, analyse votre profil. Une rencontre qui dure deux heures et demie… Puis dans un gîte, elle organise des soirées avec à chaque fois trois hommes et trois femmes qui ont toutes les chances de "matcher" ensemble :

Des rencontres en petits groupes pour célibataires dans un cadre bucolique autour de la gastronomie locale. Chacun doit aider à la préparation de cette soirée. Ce qui implique des échanges, et un contact différent :

Lors de ces soirées, certains trouvent l'amour, d'autres y scellent de réelles amitiés. Sofie Riché :

À l'heure de Facebook et où chacun n'a jamais eu autant de moyens de communication à sa disposition, il reste parfois compliqué de rencontrer d'autres gens qui partagent votre feeling, explique Sofie Riché, qui exerce depuis décembre 2018 :