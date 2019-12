Le Havre. Tabassé pour son portable et ses baskets

Un jeune de 18 ans a été violemment agressé lundi 16 décembre au Havre. Un peu avant 20 heures, rue Jean-Bart près de la place Jenner, un groupe de sept personnes l'a fait chuter, puis l'a tabassé. Les agresseurs sont repartis avec son téléphone portable, ses écouteurs et ses baskets de marque. La police nationale et municipale s'est rendue sur les lieux pour porter assistance à la victime et tenter de retrouver les agresseurs. C'est la police municipale qui repérera un groupe de cinq jeunes, dont l'un a des baskets blanches à la main. Trois personnes seront interpellées, deux adolescents de 15 ans et un jeune de 24 ans. Tous défavorablement connus des services de police, ils ont été placés en garde à vue. Le plus âgé a été rapidement mis hors de cause. Les deux autres ont été relâchés, en attendant un complément d'enquête.