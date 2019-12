Falaise. Elle menace son conjoint d'un couteau

C'est une scène de ménage qui dégénère qu'a examiné le tribunal correctionnel de Caen, mercredi 18 décembre. Le jeudi 15 août à Falaise, à 3 heures du matin, la victime rentre d'une soirée à laquelle sa compagne, âgée de 47 ans, n'a pas voulu se rendre. Il la retrouve fortement alcoolisée. Le soupçonnant d'une infidélité, elle s'empare d'un couteau à pain pour "couper le fil du téléphone qu'il avait mis en charge". Selon la victime, elle l'a aussi poursuivi dans l'appartement le couteau à la main, cassant au passage avec le manche, un carreau. S'il n'y a pas eu de blessure physique, l'homme est fortement choqué. Trois mois plus tôt, il avait déjà porté plainte pour une gifle. Il réitère, mais ne se constitue pas partie civile.

Une prise de conscience salvatrice

À la barre du tribunal, la prévenue assure que l'affaire lui a "servi de leçon", qu'elle a pris conscience de son problème avec l'alcool et qu'elle s'est reprise en main. De fait, elle a suivi une cure de désintoxication, a retrouvé du travail en tant qu'auxiliaire éducative et obtenu un contrat d'insertion lui permettant de passer un diplôme dans le domaine du social. Si elle a respecté, depuis les faits, le contrôle judiciaire lui interdisant tout contact avec la victime, cette femme, au casier vierge par ailleurs, ajoute qu'ils souhaitent tous deux reprendre la vie conjugale. "L'alcool est un fléau sanitaire et social qui vous empêche de mener une vie normale" lui rappelle le président du tribunal. "D'ailleurs, si on supprime le problème de l'alcool, on supprime 30 % des audiences pénales".

Pas de mention

Et d'ajouter : "je pense que vous avez la force de vous en sortir et je vous souhaite tout le courage nécessaire". Elle est condamnée à six mois de prison avec sursis. Sa demande que ne soit pas portée de mention à son casier judiciaire est acceptée.