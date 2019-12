Démouville. Le Lady's Soccer se mobilise contre la leucémie

Voilà huit ans que le foot féminin a son tournoi caritatif en Normandie, le Lady's Soccer. D'abord programmé l'été, les organisateurs ont, depuis l'année dernière, invité les joueuses à cocher une date de décembre dans leur agenda. L'objectif : ne pas se télescoper avec les tournois estivaux de clubs et proposer du football durant les fêtes.

Vincent Le François, président de l'association, espère réunir cette année une quarantaine d'équipes et plus de 200 joueuses. Il reste d'ailleurs quatre places. Les inscriptions se font sur le site ladyssoccer.org.

Dans une formule 5 contre 5, le tournoi propose deux plateaux : un junior et un sénior, de 12h30 à 23h30.

Afin de récolter toujours plus de fonds contre la leucémie, les organisateurs ont mis en place une tombola avec plus de 600 lots à remporter. Chaque ticket est forcément gagnant. Cette année, le Lady's Soccer espère pouvoir reverser 6 000 € à la fondation Laurette Fugain.

Voilà trois ans que le tournoi et l'association Laurette Fugain travaillent main dans la main, et Stéphanie Fugain sera présente à Démouville le samedi 21 décembre, afin de sensibiliser le public à la maladie et à la recherche. Autre invité de marque, Philippe Tournon, ancien chef de presse de l'Equipe de France de Football, il fait partie des rares cadres des Bleus, à l'instar de Didier Deschamps, à avoir fait partie des aventures victorieuses de 98 et 2018. Un nom que les suiveurs de l'Equipe de France connaissent bien.

Les passionnés de ballon rond auront deux grandes surprises à l'occasion de cet événement : la Coupe du Monde sera exposée et il sera possible de se prendre en photo autour de la vitrine.

Présent également, le maillot d'un joueur bien connu des supporters du Stade Malherbe Caen, celui de Ngolo Kanté.

Soccer Indoor de Démouville, de 12h30 à 23h30