Economie. Un Noël“made in France”

Au lieu d'acheter aux enfants des cadeaux importés de Chine, pourquoi ne pas encourager les trois cents firmes de jouets françaises qui tiennent bon ? Il y a les anciens comme Vilac ou JeuJura, spécialistes des jeux de construction en bois, ou Ecoiffier dans l'Ain…

Un annuaire en ligne

Il y a les récentes, plus technologiques comme Lansay avec ses jouets à puce. Il y a les cadeaux écologiques comme ceux que propose Bioviva et ses jeux Défis Nature ; les peluches bretonnes de chez Maïlou Tradition ; les jouets en bois normands, tels ceux que fabrique depuis toujours Jorelle dans l'Eure… Le site de La Fabrique Hexagonale propose un véritable annuaire des fabricants français de jeux et jouets : on y trouve par exemple la célèbre Sophie la Girafe, fabriquée par Vulli en Haute-Savoie et idole des enfants japonais ; Meccano, plus ancien fabricant de jouets du monde, anglais d'origine devenu calaisien ; Petitcollin dans la Meuse, aujourd'hui seul fabricant français de poupées, baigneurs et doudous…

Ce made in France affichait un joli chiffre d'affaires de 340 millions d'euros en 2018.