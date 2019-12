Rouen. Le Noël de Marion Lotout, perchiste du Stade sottevillais

"Par choix, je vis et je m'entraîne aujourd'hui à Bordeaux et je suis donc très souvent éloignée de ma famille. Les fêtes de Noël sont l'occasion de retrouver mes proches en Bretagne et de partager un moment ensemble. Comme pour un mariage, tout le monde fait l'effort de faire de la route et de se retrouver. C'est l'occasion de voir les cousins, les oncles et tantes et de partager un moment convivial. Le repas contribue à cette ambiance mais les cadeaux sont secondaires pour Noël. Sauf quand il y a des enfants où l'on voit de la magie dans leurs yeux quand ils attendent le père Noël."