Caen. Meilleur souvenir de Noël : le sort s'acharne sur Gaëtan Clerc

Gaëtan Clerc, capitaine du Caen Basket Calvados en Nationale 1.

"Cela fait dix ans que je n'ai pas fêté Noël, car on n'avait pas de trêve en Pro B. Cette année, je pouvais enfin en profiter car en Nationale 1, on ne joue pas au moment des fêtes. J'ai acheté un appartement en montagne à la Toussuire, j'ai récupéré les clés il y a deux semaines. Je devais aller fêter Noël pour la première fois avec ma famille là-bas. Mais malheureusement je me fais opérer d'une hernie discale le 20 décembre et je suis interdit de prendre les transports pendant trois semaines suivant l'opération, même en tant que passager ! Je vais donc passer mon Noël tout seul à Caen !".