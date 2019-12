Buzz. InstagramTop9 : tendance de fin d'année

L'année n'est pas encore terminée, mais il est déjà l'heure de regarder dans le rétro sur les réseaux sociaux. Avec le #InstagramBestNine, vous pouvez découvrir la liste des neuf photos qui ont reçu le plus de likes sur votre compte.

Les plus grandes stars se prêtent au jeu : Cristiano Ronaldo a posté 274 photos en 2019 pour un total de plus d'un milliards de likes. Dans ce top 9, des photos de lui, bien sûr, abdos saillants comme toujours, mais aussi du vestiaire de la Juventus Turin, son club, et de sa femme ainsi que de Cristiano Junior.

Selena Gomez, elle, a posté 65 photos pour plus de 300 millions de likes. Là encore, beaucoup de selfies mais aussi une photo d'elle, petite, ou encore une photo de vacances.

Très présent sur les réseaux sociaux, l'acteur et ancien catcher, The Rock, a publié 686 photos et c'est celle de son mariage qui a remporté la palmes auprès de ses followers.

Si vous souhaitez aussi vous prêter au jeu de la rétrospective de votre année Instagram, vous pouvez établir votre #InstagramTopNine.