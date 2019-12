Caen. Meilleur souvenir de Noël : le repas autour du monde de Cyprien Desrez

Cyprien Desrez, auto-stoppeur habitant à Caen. Il a écrit un livre Les États-Unis d'Amérique.

"C'est un vague souvenir, en 2017. Il y avait mes parents, grands-parents, frère et sœur. Impossible que le repas ne sente pas le voyage et que la table ne devienne pas la carte de France et du monde. Boisson impérialiste américaine peut-être, vin d'Alsace poivre d'Inde ? Moutarde de Dijon de Chine ? La moutarde en France, c'est fini. Elle vient de l'autre bout du monde. Et franchement, je ne peux pas jouer au grand végétarien, mais je doute quand même de la nécessité d'avaler autant de viande et de gras de foie ou de foie de gras. Une chose est sûre : on a partagé un bon moment tous ensemble !"