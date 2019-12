Noël. Pourquoi pas un coffret ?

Pour les fêtes de fin d'année, vous manquez d'idées ? Vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans notre article ci-dessus ? Avez-vous pensé aux coffrets ?

On trouve en effet de nombreux coffrets cadeaux autour du jardin : des coffrets de graines - pour enfants, pour aromatiques, pour mini-potager, de légumes anciens, de légumes originaux -, des coffrets de mini-plantes, des kits de culture comme pour faire pousser des champignons, des cultures insolites. Ces coffrets sont accessibles dès le plus jeune âge pour initier les enfants aux joies du jardinage et les sensibiliser à la nature. De nombreuses enseignes sur Internet proposent un large panel de coffrets, adaptés à chacun.

Des potagers d'intérieur font aussi leur apparition et permettent de cultiver des aromates, des mini-légumes ou des fleurs quelle que soit la saison. Faciles d'utilisation, ils sont accessibles à tous : des capsules avec du terreau, des graines et des nutriments feront le travail presque tout seuls !

Et un abonnement ?

Pour les amoureux de la météo, on peut s'orienter vers des pluviomètres, des stations météo connectées… Et si vous ne savez pas quel coffret choisir, optez pour un abonnement mensuel ou annuel, selon votre budget, ainsi la personne pourra choisir ce qui lui convient. De même, vous pouvez faire plaisir en offrant des cours de jardinage à des ateliers spécifiques : permaculture, taille, plantation, fabrication de terrarium… ces cadeaux dématérialisés feront aussi des heureux.

À vous de préparer votre "green" liste !