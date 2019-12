Basket- N1. Caen veut le Top 5 avant les fêtes

L'an deux mille dix-neuf arrive à son terme pour le CBC. Puisque cette année aura été celle de la descente et qu'elle est pour l'heure marquée par un début de saison mi-figue mi-raisin, les hommes de Fabrice Courcier seraient bien avisés de s'imposer en terres toulousaines, samedi 21 décembre histoire de conclure l'ensemble sur une note positive. À quelques heures de Noël, les Cébécistes défient une formation haut-garonnaise qu'ils avaient fait exploser au Palais des Sports début octobre et symbole alors des immenses attentes placées dans le groupe caennais (97-58). Gagner à Toulouse serait maintenant l'occasion d'entamer 2020 dans le Top 5 hors duquel les Calvadosiens ne pourraient plus envisager la Pro B passée la phase initiale.

Vers "un autre

championnat"

"Il faut s'investir match après match, note l'arrière Florian Thibedore. On regardera où on est au classement en fin de saison mais c'est sûr qu'il faut jouer le top 5 ! Une fois qu'on y sera, un autre championnat débutera. Il faut monter en puissance dans cette deuxième phase." Bien finir l'année serait un bon début.