Football. Coupe de France féminine : le SM Caen éliminé par le Mans

Le SM Caen affrontait Le Mans dimanche 15 décembre pour tenter de poursuivre son aventure en coupe de France féminine. Une division sépare les deux formations. Face à de nombreux supporters, dont ceux du Malherbe Normandie Kop, les joueuses normandes souhaitaient réaliser de nouveau une belle prestation.

Le match

La première mi-temps de ce 32ème de finale commence timidement. Les deux équipes se projettent peu, redoutant des pertes de balle dans des zones clés. Les couloirs sont beaucoup utilisés par le Stade Malherbe qui joue sur la vitesse de ses ailières, Manon Thomas et Tracy Nkodia. Malgré de belles intentions, le score est de 0-0 à la pause. Les Normandes rivalisent largement avec leurs adversaires du jour.

Le Mans accélère

Au retour des vestiaires, Le Mans met le pied sur le ballon et domine davantage. Les visiteuses ouvrent le score grâce à Mamy Ndiaye sur corner (0-1, 50'). Le SMC prend donc un coup sur la tête mais ne se laisse pas abattre. La barre sauve la gardienne du Mans sur un coup-franc d'Emilie Giffaut. Quelques secondes plus tard, les Sarthoises breakent Caen après un but de Clara Privé (0-2, 75') malgré une très belle parade dans un premier temps de Jade Dumas. Le Mans enfonce le clou ensuite grâce à sa numéro 9 Madison Henry (0-3, 80'). Caen s'incline 3-0 et est donc éliminé.

La fiche du match

Caen – Le Mans : 0-3 (0-0)

Caen : /

Le Mans : M.Ndiaye (50'), C.Privé (75'), M.Henry (80')

"Fière de mes joueuses"

Anaïs Bounouar (entraîneur du SM Caen) : "La logique a été respectée. Le Mans est une équipe avec beaucoup de qualités. Le résultat est logique. Forcément il y a de la déception car on a toujours envie d'avoir un petit exploit et de vivre d'autres émotions mais je suis fière de mes joueuses et de ce qu'elles font. Il ne faut pas oublier que la section féminine a quatre mois donc on doit encore apprendre ensemble."

Romane Philippe (joueuse du SM Caen) : "Il nous manquait notre buteuse, mais le niveau du Mans était supérieur au nôtre. On est une équipe récente et jeune, donc on va continuer à travailler. On a à apprendre de cette défaite pour pouvoir revenir plus fortes et atteindre nos objectifs. Il y avait beaucoup de monde, donc ça fait très plaisir."

Prochain rendez-vous.

L'équipe féminine du Stade Malherbe Caen aura rendez-vous avec le championnat de France de Régional 2 le dimanche 2 février 2010 face à l'équipe de Foot 50.