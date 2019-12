Gastronomie. Le poisson, une star sur la table des fêtes

Avec les repas des fêtes, le poisson est un incontournable "Avec le turbo, le barbu, la lotte ou encore le bar, on mise sur un poisson noble avec une finesse de chair en bouche. Le saule, c'est le poisson qui plaira à toute la famille, délicieux et fin", explique David Edde, poissonnier sur les marchés de la région.

Pour la plupart des produits présentés, David Edde part à 3 heures à la criée de Fécamp et parfois à Boulogne-sur-Mer pour garantir une qualité incomparable. "Il ne faut pas oublier le plateau de fruits de mer, plat convivial par excellence mais aussi exceptionnellement la demi-langouste ou le demi-homard. Enfin le saumon venu d'Écosse reste un poisson très prisé."

Bien choisir

"Quitte à y mettre le prix, précise David Edde, on préfère un bar de ligne ou un produit estampillé Label rouge qui signifie que ce poisson a été élevé en pleine mer, sans surpopulation et si possible bio. Pour reconnaître un poisson frais et de qualité, il faut que celui-ci soit brillant, à l'œil vif et à l'ouïe rouge. Il doit avoir la chair ferme et une rigidité cadavérique." Et surtout, même si ce n'est pas des plus agréables, on n'hésite pas à le sentir !