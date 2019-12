Caen. Meilleur souvenir de Noël : priorité à la famille pour Alexandre Lair

Alexandre Lair, gérant du parc d'attractions de Festyland à Carpiquet.

"On a annoncé à notre famille l'arrivée de notre deuxième enfant le jour de Noël avec un rébus. Dans le cadeau de chaque membre de la famille, il y avait un élément permettant de construire la phrase. Celle-ci leur annonçait qu'ils allaient tous être grands-parents ou oncles et tantes sept mois plus tard. Leur réaction en apprenant la nouvelle était géniale ! Le premier Noël avec mes deux enfants a aussi été magique quand on les voit déballer les cadeaux. Quand ils grandissent, ce n'est plus pareil. Passé l'âge de dix ans, c'est quasiment eux qui font leur shopping."