Caen. Clap de fin pour l'Open de tennis, Tsonga l'emporte face à Marie

Sans démériter, le local du tournoi Jules Marie s'est incliné contre Tsonga lors de la finale de l'Open de Caen. Jo remporte alors le tournoi pour la troisième fois. Résumé de la dernière journée :

Le TC Caen s'impose en double

La première opposition de la soirée voit s'affronter le Tennis Club de Caen et celui de Rouen dans un match double. Dans ce match qui se joue en deux super tie-breaks gagnants, les membres du TC Caen, tenants du titre, prennent tout de suite les devants et remportent le premier tie-break, 10-8. Le deuxième set est rapidement remporté par Caen, qui remporte ce match de double 10-8, 10-6, en 17 minutes.

Marie trop juste face à Tsonga

Le dernier jour de ce tournoi était notamment marqué par la finale hommes entre le local Jules Marie et l'incontournable Jo-Wilfried Tsonga. Le début de rencontre est très intense. Jules Marie parvient à breaker Jo-Wilfried Tsonga et à prendre l'avantage. Les services du Caennais mettent en difficulté l'actuel n°29 mondial. Marie garde son calme et joue son tennis, ce qui pose problème à son adversaire. Le Normand parvient à garder son break d'avance et s'impose 6-4 dans le premier set.

À la reprise, Tsonga break d'entrée de jeu. Le Manceau est alors beaucoup plus précis, ce qui sort Jules Marie de son confort du premier set. Ce dernier se fait de nouveau breaker et perd lourdement le deuxième set 6-0.

Dans le troisième et dernier set, Jules Marie, sûrement peiné physiquement pour avoir joué trois matchs en trois jours, ne parvient pas à conserver son service. De son côté, Tsonga accélère et finit par s'imposer en trois sets 4-6, 6-0, 6-1. Jo-Wilfried Tsonga remporte, pour la troisième fois, l'Open de Caen, après les éditions de 2015 et 2016.

Les vainqueurs du tournoi

Open de Caen Hommes : Jo-Wilfried Tsonga

Open de Caen Femmes : Aliaksandra Sasnovich

3e série : Cyprien Voisvenel

4e série : Jimmy Devaux

Double : TC Caen

Charles Mesnildrey