Harfleur. Réforme des retraites : la CGT réagit

Beaucoup de Français ont déjeuné, le mercredi 11 décembre, en écoutant Edouard Philippe. L'ancien maire du Havre et actuel Premier ministre a présenté la réforme des retraites du gouvernement. Un système universel par points ("La valeur du point sera fixée par les partenaires sociaux", affirme Edouard Philippe), et non plus par trimestres, qui va remplacer les 42 régimes actuels dont les régimes spéciaux. L'âge légal minimum de départ à la retraite reste fixé à 62 ans. Mais un système de bonus/malus sera mis en place, avec l'instauration d'un âge équilibre fixé à 64 ans, à partir de 2027, "pour inciter les Français à travailler plus longtemps". Les travailleurs nés avant 1975 ne seront pas concernés pas le nouveau système universel. Ceux qui entreront sur le marché du travail en 2022 intégreront le nouveau système, c'est-à-dire la génération 2004, âgée aujourd'hui de 15 ans. "On n'est pas du tout d'accord avec cet âge pivot, assure Sylvain Chapelle, secrétaire de l'union locale CGT d'Harfleur. Pour certains, les pensions ne seront pas très lourdes. Eh bien, là, on dit clairement que ceux qui partiront à la retraite avant 64 ans auront une décote. Nous, à la CGT, on continue la lutte pour obtenir le retrait total de cette réforme".

Écoutez Sylvain Chapelle, secrétaire de l'union locale CGT d'Harfleur :

La pression de la rue est maintenue

Sylvain Chapelle appelle tous les citoyens de l'agglomération havraise à rejoindre la mobilisation. Des actions sont prévues le jeudi 12 décembre, dont nous ne connaissons pas la nature, et une manifestation le même jour à 18h30 à l'Hôtel de ville du Havre, pour débattre des "non-propositions faites par Edouard Philippe et pour relancer la machine, car on ne lâchera pas". La CGT veut un autre projet de société "plus juste, plus solidaire, plus social et plus égalitaire. Il faut chercher l'argent où il se trouve : chez le patronat, à travers l'évasion fiscale et les paradis fiscaux."