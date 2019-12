Alençon. Repas de fête à Alençon

Pressé de volaille aux petits légumes, filet de merlu, fournis par la Banque alimentaire et cuisinés maison : 25 chefs des restaurants de l'Orne ont invité 300 personnes bénéficiaires des minima sociaux. Mercredi midi 11 décembre, ce sera le repas des 300 à la Halle aux toiles d'Alençon. Un repas festif annuel, qui a vu le jour dans l'Orne il y a bien longtemps et qui est désormais décliné dans le Calvados et dans la Manche, à Caen, à Lisieux, et à Saint-Lô. Pascal Champagne, président du club-hôtellier de Bagnoles de l'Orne :

Après le repas, l'après-midi sera festif avec magie, sculptures sur ballons et chansons. Pour beaucoup de ces familles, ce repas est la seule sortie de l'année…