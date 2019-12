Piste de luge. Prêts pour 40 mètres de descente givrée ?

La piste de luge revient sur l'esplanade du théâtre du 14 décembre au 5 janvier 2020. Cette attraction gratuite est réservée aux moins de 15 ans. La descente glacée de cinq pistes mesure 40 mètres de longueur, pour quelques secondes de frisson. Samedi et dimanche, les plus téméraires pourront en profiter de 11 à 20 heures, les mercredis de 11 à 19 heures, et les autres jours de 16 à 19 heures. Horaires élargis pendant les vacances.

Pratique. Du 14 décembre au 5 janvier, place du théâtre. Gratuit. Réservé aux enfants.