Basket (LF2). L'USOM se reprend à Chartres

Après trois défaites consécutives en Championnat, les Lionnes devaient retrouver le chemin de la victoire en déplacement ce samedi 7 décembre à Chartres. Et Mondeville a gagné la rencontre (68-59), faisant la différence pendant le dernier quart-temps. Elles remontent ainsi à la quatrième place de Ligue Féminine 2, passant devant leurs adversaires du soir.

Le match

Le début de match voit une certaine fébrilité offensive, avec un manque d'adresse, permettant aux Chartraines de prendre les devants (15-10, 10').

Les Calvadosiennes vont alors réagir et revenir (24-26, 25'). Mais les deux équipes vont alors se mettre à défendre assez efficacement, et ce sont les hôtes qui aborderont la pause avec une avance d'un petit point (33-32, 20').

Au retour des vestiaires, les rapports de force vont s'équilibrer, les Euréliennes restant devant, mais les Mondevillaises n'auront que 2 points de retard à l'entame de la dernière période (50-48, 30').

Une rigueur défensive qui a fait la différence

À ce moment-là, les joueuses de Chartres prendront un meilleur départ. C'est alors que les Lionnes vont serrer le jeu progressivement, et infliger un 15-0 en 6 minutes, leur permettant de faire la différence à une minute de la fin (57-66, 39'), et ainsi jouer la toute fin du match plus sereinement et renouer avec la victoire (59-68, 40').

La fiche technique

Chartres - Mondeville : 59-68 (15-10, 18-22, 17-16, 9-20). 300 spectateurs.

Chartres : Départ : Tayeau 3, Traore 11, Prunieres 11, Burdgess 10, Marie 3. Banc : Belleka 5, Peyregne 6, Hillotte 4, Ewodo 4, Elenga 2. Entr. : Benoit Marty.

Mondeville : Départ : Vidal-Geneve 5, Gaucher 10, Cornelie Sigmundova 13, Gueye 13, Dinga Mbomi 5. Banc : Detchart, Niare 2, Bussiere 5, Guennoc, Saint-Juste 15. Entr. : Romain L'Hermitte.

Prochain rendez-vous

Les Mondevillaises recevront Landerneau (Finistère/Ligue Féminine), à la Halle Bérégovoy le jeudi 12 décembre à 20h en 8e de finale de Coupe de France.