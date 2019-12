Caen. Quatorze kilomètres de décos or et argent dans les rues

Ambiance or et argent sur les 14 km de guirlandes à Caen (Calvados). Le réseau est composé à 100 % de LED, moins gourmandes en énergie, qui permettent de réaliser 40 % d'économie par rapport aux anciens systèmes, incandescents. La ville sera illuminée dès la tombée de la nuit et jusqu'à 23 h 30, puis de 6 h 30 du matin au lever du jour. Pour être en phase avec le soleil, l'allumage est piloté par horloge astronomique.

Les façades de l'Hôtel de ville, de la place Saint-Sauveur, et de la Tour Leroy seront également éclairées.

Le budget des illuminations de Noël de la ville de Caen s'élève à 335 263 € en 2019.