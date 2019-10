Dans le pays de Caux, il agresse femme et voisin sous l'effet de l'alcool

C'est le 19 avril 2019, en début de soirée, que la police est appelée au domicile du couple à Yvetot (Seine-Maritime). Le voisinage du prévenu et de sa compagne est habitué aux excès du mis en cause. La plupart du temps, il s'agit de disputes sur fond d'alcool. Sur place, les policiers constatent que la victime a été agressée au niveau de la gorge avec force. Elle reprochait à son compagnon d'avoir trop bu. Cette fois-ci, l'énervement de son compagnon a été plus intense que d'habitude.

Cependant la compagne du prévenu n'est pas la seule victime de cet épisode de violences puisqu'un voisin, témoin de la scène, se voit lui aussi asséner des coups, alors qu'il voulait calmer le prévenu en s'interposant. Cinq jours d'incapacité temporaire de travail lui sont octroyés.

Incontrôlable

Après constatation médicale, la victime obtiendra deux jours d'arrêt de travail au vu d'un certificat médical qui constatera les traces de coups et les hématomes. "Je bois pour oublier mon passé", dit le prévenu à la barre du tribunal correctionnel de Rouen, lundi 7 octobre 2019. Sa compagne ne souhaite pas porter plainte. Pour le ministère public, "les faits sont avérés". La défense évoque "la volonté du prévenu à s'en sortir". Après délibérations, le tribunal le reconnaît coupable des faits, et, compte tenu des ses deux précédentes condamnations, le condamne à une peine de six mois de prison entièrement assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.

