Mobilisation : les actions des agriculteurs mardi en Normandie

Difficultés économiques, excès de normes, agribashing ... Ils n'en peuvent plus. Mardi 8 octobre 2019, les agriculteurs de France entendent le faire savoir. "Le projet de décret qui instaure des Zones de non-traitement (ZNT) est la goutte d'eau qui fait déborder un vase", explique les Fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) et les Jeunes agriculteurs (JA).

Des actions en Normandie

En Normandie, plusieurs actions ont dores et déjà annoncées par les agriculteurs eux-mêmes. Dans la Manche, barrage filtrant est mis en place de 11h à 14h au rond point de Guilberville. Dans l'Orne, un rassemblement est prévu de 11h30 à 12h30 à Argentan, au carrefour entre l'A88 et la D924. Idem dans le Calvados où les agriculteurs ont prévu un rassemblement de 10h à 16h place Foch, à Caen. A pied ou en tracteurs, ces derniers ont aussi prévu de défiler dans les rues de Caen et sur le périphérique de 10h à 12h.