Tendance Live au Zénith de Caen : découvrez la programmation !

L'équipage du Tendance Live revient pour un nouveau voyage au Zénith de Caen, le jeudi 7 novembre 2019. Un concert gratuit avec plus de trois heures de live et des groupes et artistes prêts à tout pour embarquer le public. Pour gagner vos places, envoyez CAEN par SMS au 7 11 12 (2 x 0,65€ + coût du SMS).

Black M

"Il était une fois…" Black M, le prince (charmant) de la rime qui, depuis Sexion d'Assaut, était devenu un artiste qui "contait" beaucoup dans le paysage musical français. Le rappeur est de retour avec un nouvel album, troisième opus encore plus personnel et authentique. C'est certain, il saura emporter le Zénith dans son délire…

Marina Kaye

Quel plaisir de retrouver Marina Kaye sur la scène du Tendance Live. La chanteuse, révélée par l'émission La France a un incroyable talent, est de retour avec Twisted, son nouveau single. À 21 ans, elle a toujours autant de coffre.

The Avener

Tristan Casara, alias The Avener, a explosé en 2015 avec le tube mondial Fade Out Lines. Il prépare son second opus et a déjà réchauffé les premières soirées de l'automne avec Beautiful.

BB Brunes

Douze ans après leurs débuts, les BB Brunes présentent un cinquième album, Visage. L'amour occupe toujours une importante place au sein de ce nouvel opus, qui précède une tournée en 2020.

Silvàn Areg

Avec Silvàn Areg, c'est l'élan gouailleur du rock, la langue rugueuse du rap et l'insolence poétique de la chanson de toujours qui s'offre au public du Zénith…





M.I.L.K

Avec M.I.L.K, on prolonge l'été, les dimanches sur la plage et les apéritifs tardifs. Emil Wilk nous vient tout droit de Copenhague avec une bulle pop et colorée.

Daysy

Léo et Daisy ont plus de 500 concerts au compteur avec leur ancien groupe. Désormais, c'est en duo que les Caennais de Daysy distillent leurs morceaux. Leur premier album vient tout juste de sortir.

Noroy

Eux aussi sont deux, eux aussi viennent de Caen : Noroy est la formation électro qui monte… Le château de Caen ? Leur décor idéal pour une live session. C'est au Zénith, cette fois, que le duo fera ses gammes.

