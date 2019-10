Ce CBC-là peut aller très loin

Si les choses restent en l'état, venir à Caen ne sera pas une partie de plaisir pour les équipes de Nationale 1. Déjà très en jambes lors de ses trois premières sorties hors de ses bases, le Caen BC vesrion 2019/2020 a fait exploser Toulouse pour sa première apparition au Palais des Sports ( 97-58). L'écart de 39 points entre les deux formations s'est clairement reflété sur le parquet et le public s'est régalé devant les enchaînements et les shoots proposés par Aurélien Salmon, Soriah Bangura et les autres. "Nous souhaitions les impacter en défense et produire un jeu rapide en attaque, ce qu'on a réussi à faire dès l'entame, analyse l'entraîneur Fabrice Courcier. Notre longueur de banc a encore été très importante, c'était vraiment très intéressant, j'ai d'ailleurs noté du progrès sur le plan collectif." En outre, les Caennais ont su se focaliser sur leur basket et mettre de côté la pression inhérente à une première apparition à domicile pas forcément simple à gérer lorsqu'on est à ce point attendu. Agressifs derrière, les Cébécistes ont proposé des combinaisons variées en alternant différentes options offensives qui auront dérouté les Hauts-Garonnais de bout en bout. En tout, six joueurs sur dix ont inscrit au moins un panier à 3 points. Dax, qui reçoit Caen ce vendredi 11 octobre, peut clairement trembler.

A LIRE AUSSI.

"On a pris les armes de la douleur": Madeleine Riffaud raconte la Libération

Fin de la phase aller de Ligue 1: deux beaux dauphins et 3 gros poissons échoués

Avant sa visite en Normandie, la lettre d'Emmanuel Macron aux Français

Des podiums aux magazines, les mannequins africains courtisés

Tour de France: Bernal le vainqueur, Alaphilippe le héros