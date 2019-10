Nouvelle histoire après la trêve

A l'heure de la deuxième coupure de la saison, Caen est pour l'heure, à des années lumières des objectifs initiaux. Une victoire, quatre matchs nuls et cinq défaites, sept petits points pris et une dix-septième place au classement, les "Rouge et bleu" sont dans la tempête. Depuis près de 15 ans, Caen n'avait d'ailleurs pas connu de limogeage d'entraîneur, c'est chose faite depuis quelques jours avec le remplacement de Rui Almeida par Pascal Dupraz. Plus question de perdre du temps et des points. Pour sa première apparition devant Châteauroux trois jours après sa prise de fonction, Dupraz n'a pas voulu s'étaler sur le contenu d'un match nul et du point qui va avec : "on a eu des situations où l'on doit centrer plus vite, il y a toujours une touche de balle ou un dribble de trop. Il faut régler tout ça mais ça viendra à partir du moment où les aptitudes physiques des joueurs correspondront au jeu très énergivore que je demande" a-t-il simplement livré. Là où le nouveau mentor calvadosien s'est en revanche montré satisfait, c'est dans l'état d'esprit affiché par son groupe : " J'ai apprécié l'engagement mis par les joueurs, certains sont sortis totalement lessivés et tous sont allés au bout. J'attendais les joueurs sur l'enthousiasme, j'ai été servi". Et cela, le public l'a vu : "je redoutais les sifflets, il n'y en n'a pas eu" s'est ainsi réjouit Pascal Dupraz avant d'annoncer la couleur sur les deux semaines de préparation qu'auront les Normands en vue du match contre Valenciennes : "les séances sont publiques, les gens peuvent venir pour voir qu'un footballeur professionnel doit aller à quelques sacrifices. En plus, j'ai un groupe fourni en nombre, si certains s'essoufflent, j'en utiliserai d'autres". Le message est passé.

Quels objectifs ? En arrivant à Caen, Pascal Dupraz a livré ses objectifs. "A Toulouse, il fallait reprendre 10 points à nos adversaires en dix matchs. Ici, je me suis fixé l'objectif de reprendre 11 points aux adversaires du sommet du tableau en 29 matchs. C'est moins dur, car c'est plus long". L'ambition, la marque de fabrique de l'entraîneur Dupraz. Mais au bout de la saison, où sera effectivement le Stade Malherbe ? "C'est une saison qui peut permettre à Caen de retrouver l'élite, oui" assure le coach normand. Pour y croire, il faudra en tout faire passer la moyenne actuelle de 0.7 point par match à 1.75, au minimum ! Le travail est plus que jamais devant.

