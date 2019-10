La plateforme d'imagerie Cyceron ouvre ses portes

Dans le cadre de la Fête de la Science, la plateforme d'imagerie biomédicale Cyceron ouvre ses portes au public ce samedi. Il est possible de visiter le centre à plusieurs reprises. Par ailleurs, des conférences seront organisées sur des sujets tels que : "Cyceron, dans l'intimité des interactions Sang et Cerveau", "Quels sont les secrets d'un vieillissement épanoui ? Les réponses des neurosciences", "Et si le stress était notre meilleur allié pour un cerveau en bonne santé ?" ou encore "Comment la chimie fait progresser l'imagerie médicale" Des unités de recherche seront également présentes sur le Campus 2 ce samedi pour des ateliers pédagogiques et présentation de leurs recherches.

Pratique. Samedi 12 octobre à partir de 9 h 30 au Cyceron, boulevard Henri Becquerel à Caen. Inscription obligatoire : cyceron.fr/fete_science

A LIRE AUSSI.

Le Havre Smart Port City : 10 ans pour devenir un territoire innovant

Le premier traitement contre l'AVC hémorragique viendra de Caen

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Au Pérou, un musée pour scruter les cerveaux malades

Google déclenche un tollé en France en refusant de rémunérer la presse