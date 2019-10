Franck Dubosc en star du JT dans le premier film de Denisot : Toute ressemblance…

"Toute ressemblance avec des personnes existantes est purement fortuite", prévient Michel Denisot dans la bande-annonce de son premier film. Et pour cause, pour son premier passage derrière la caméra au cinéma, l'ancien animateur star de Canal+ a décidé de s'attaquer à un univers qu'il connaît parfaitement, celui de la télévision. "Un monde où tout est permis", selon les premières images dévoilées par UGC Distribution.

Retour en 2001, époque où les journaux télévisés réalisent encore des audiences historiques. Cédric Saint-Guérande, alias CSG, est passé de joker du JT à véritable star suite aux attentats du 11 septembre. Adulé par tous et assoiffé de pouvoir, CSG est en guerre avec le nouveau patron de sa chaîne. Manipulations et coups bas rythmeront cette lutte sans merci.

Franck Dubosc sera entouré par Denis Podalydès, dans la peau de son patron, Jérôme Commandeur, Sylvie Testud et Caterina Murino. À noter également les apparitions, non sans dérision parfois, d'anciennes stars du JT comme Patrick Poivre d'Arvor, Claire Chazal ou encore Laurent Delahousse. Cyril Lignac, Alain Delon et Nikos Aliagas apparaissent également dans la bande-annonce.

"Toute ressemblance…" sortira le 27 novembre 2019 au cinéma.