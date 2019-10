Municipales 2020 : le collectif citoyen la Coopérative à la rencontre des Cherbourgeois

Un nouveau collectif citoyen, la Coopérative, s'est réuni samedi 28 septembre 2019, aux arrêts de bus du boulevard Schuman à Cherbourg-en-Cotentin (Manche), à la rencontre des habitants, pour recueillir leurs idées d'action à l'approche des élections municipales de 2020.

Au compteur pour le moment, une cinquantaine de personnes de différentes sensibilités politiques de gauche, de Génération.s, de la France Insoumise, de Gauche Debout, d'Europe Écologie les Verts, du Parti Communiste Français, voire sans étiquette politique, ont rejoint le mouvement. Une dizaine de membres de la Coopérative appartiennent aussi au collectif Graines, comme Anne-Marie Hamelin-Canat et Jean-François Bernard au micro de Tendance Ouest :

L'urgence écologique

Ce collectif citoyen défend des valeurs écologiques, sociales, solidaires et démocratiques, et tend à "faire évoluer la conscience écologique", selon les termes d'Anne-Marie Hamelin-Canat, membre du collectif et sans étiquette politique. Jean-François Bernard ajoute au micro de Tendance Ouest : "la volonté de s'ouvrir à plus de démocratie participative".

Un collectif participatif

Pour ce faire, les membres de la Coopérative se réunissent une fois par semaine pour échanger sur des pistes de réflexion. L'un de leurs objectifs : les élections municipales 2020, même s'il est encore trop tôt pour parler de "programme" et même de "porte-parole". Au contraire, la Coopérative prend son temps et compte établir un véritable programme à l'issue des différentes propositions citoyennes qui émaneront des "assemblées participatives", qui auront lieu prochainement avec les habitants de Cherbourg-en-Cotentin.

La première réunion participative de la Coopérative aura lieu mardi 8 octobre 2019, salle Montecot à Cherbourg-Octeville à 20h. En amont, un premier temps d'échanges, de 16h à 18h, sera organisé pour les personnes indisponibles dans la soirée, avec un espace garderie pour leurs enfants dans la salle.

