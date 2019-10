Les 24 heures de l'emploi et de la formation jeudi 10 octobre 2019 au Havre

C'est le Stade Océane du Havre (Seine-Maritime) qui abritera, jeudi 10 octobre 2019, ce salon de l'emploi, destiné à celles et ceux qui souhaitent entamer un nouveau chemin professionnel, que ce soit pour décrocher un poste ou pour s'engager au sein d'un centre de formation. Destiné aux adultes, l'espace qui vous sera proposé regroupera de nombreuses entreprises du bassin havrais, avec plus de 500 postes à pourvoir ; les opportunités sont diversifiées, allant de l'agent de production à l'ingénieur informatique, en passant par le cariste. Certaines entreprises proposent des campagnes de recrutement importantes avec 10, 15 voire 20 postes disponibles. Si vous cherchez une place dans le domaine de l'industrie par exemple, de nombreux postes sont à pourvoir.

Vous allez en savoir un peu plus avec Thibaud Cottin, responsable application web chez L4M, qui organise ce rendez-vous :

L'objectif est donc de pouvoir "taper dans l'œil" du recruteur sur un entretien court. Une première rencontre qui pourrait vous amener à un second rendez-vous, au sein même de l'entreprise.

Les employeurs espèrent également une journée réussie de leur côté. Justement, quelles sont leurs attentes ?

Thibaud Cottin :

Un seul but : faire la différence

La clé du succès, c'est donc de préparer votre venue sur le salon, en vous inscrivant en amont à l'événement, via la page du site internet 24h-emploi-formation.com, c'est un bon moyen de connaître le terrain et de mieux organiser votre CV avant de vous présenter face aux recruteurs. De plus, cela vous permettra de bénéficier d'un accès prioritaire le jour du salon : vous recevrez votre accès par mail, que vous devrez imprimer, ou bien que vous pourrez présenter sur votre smartphone le jour J.

Hiérarchiser votre CV et le personnaliser, c'est un bon moyen de mettre toutes les chances de votre côté, en plus d'une bonne présentation physique. La lettre de motivation est conseillée, si elle est personnalisée et argumentée. Une lettre impersonnelle que vous aurez copiée collée et envoyée à toutes les entreprises n'aura pas vraiment d'efficacité.

