Yéyé, formica et transistors : retour dans les années 60 à la Foire de Saint-Lô

Seine-Maritime : un ULM rate son atterrissage, le pilote indemne

Plus de peur que de mal heureusement. Un ULM a raté son atterrissage, et s'est complètement retourné, jeudi 3 octobre 2019, vers 16h20, à Gommerville (Seine-Maritime). Les secours sont rapidement intervenus. Le pilote s'en est sorti indemne et a pu regagner son domicile.

