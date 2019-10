Conçue en Normandie, la "French baguette" est vendue au Louvre

Au lancement de son projet il y a un an, Eva Broussou ne pensait pas connaître un tel succès. Avec modestie, cette Normande et habitante de Trouville-sur-Mer (Calvados) a développé la "French Baguette", un kit permettant de fabriquer soi-même sa baguette de pain. Distribuée dans plusieurs offices de tourisme de la région, des boutiques de souvenirs ou encore des musées comme le Mémorial de Caen, elle se retrouve depuis mardi 1er octobre 2019 au musée du Louvre à Paris.

Un kit spécial "Louvre"

C'est le concept du "Do-It-Yourself" qui séduit les touristes : un sachet contenant les ingrédients (produits 100 % en Normandie) et un emballage personnalisé, sur lequel, pour l'occasion, on voit la Joconde qui tient une baguette de pain ou encore le musée du Louvre.

Ce dernier semble être le lieu de vente stratégique par excellence. "C'est l'un des bâtiments les plus majestueux de France et des plus visités (plus de dix millions de visiteurs sur 2018, ndlr). Le but est de partager le patrimoine français à travers le monde, on ne pouvait pas faire mieux", décrit sa créatrice.

Bientôt en haut de la Tour Eiffel ?

Depuis hier, 200 kits sont arrivés à la boutique de souvenirs du Louvre, sous la pyramide. Le tarif est fixé à 12,80€. "Beaucoup m'ont dit "une baguette ça coûte 1€, pourquoi le vendre presque 13€ ?". Sauf que ce n'est pas la même chose, moi je propose un souvenir".

Un souvenir qui s'emporte facilement dans les bagages, pour ramener un peu de savoir-faire normand à l'autre bout du monde. "Je voulais créer quelque chose qui passe facilement le contrôle douanier".

De là à voir naître des petits frères et petites sœurs ? "L'étape d'après est d'en distribuer à la Tour Eiffel et dans les aéroports de Paris", ambitionne Eva Broussou.

Page Facebook : La French Baguette.