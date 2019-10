Bonne table à Rouen : embarquez pour un déjeuner à bord du Navio

Le lieu est "inspiré d'un parcours entre la navigation, l'architecture et la cuisine", selon ses créateurs. Il fallait donc bien que l'on s'arrête pour une pause déjeuner au Navio, situé dans la charmante et piétonne rue du Père Adam, entre la rue de la République et la place du Lieutenant Aubert. Le jour de notre visite, le ciel est bien gris, mais la température est agréable. Allons-y pour un repas sous la jolie terrasse couverte !

Des belles alliances de saveurs

Sur l'ardoise du jour, deux entrées, deux plats et deux desserts au choix pour une formule affichée à 19€. On se lance ! Pour l'entrée, je me laisse tenter par un velouté de champignons tout à fait de saison. Agrémenté d'un filet d'huile d'olive, c'est un pur délice. L'adresse vaudrait bien une visite rien que pour cette entrée, mais je fais quand même honneur à la tartine provençale qui arrive ensuite. Avec des tomates, des lardons, des œufs bien moelleux et quelques copeaux de fromage, je ne suis pas déçu. La salade de roquette sauvage qui l'accompagne est parfaite.

Enfin, place au dessert, avec deux petites parts de cake à l'orange et au pavot, servi avec un petit peu de mousse au chocolat. Du fondant, du craquant, du moelleux et des saveurs qui se marient parfaitement pour conclure en beauté une belle pause déjeuner.

Pratique. Le navio, 5 rue du Père Adam à Rouen. Tél. 02 35 07 00 00

