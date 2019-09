Un trafic avéré ?

Dans les faits, cela ressemble grandement à une histoire d'un roman policier. Un homme a été jugé à Caen pour avoir vendu des armes de guerre en Afrique, sans les autorisations nécessaires. Comme beaucoup de volontaires dans l'armée, le "commando" prend sa retraite la quarantaine dépassée. L'auteur des faits en question profite d'anciens contacts en Normandie et crée deux sociétés de vente d'armes. Tout commence en 2012. La première concerne son siège social, Air-K situé à la Guérinière, qui n'est qu'une simple boîte postale.

Trois ans de prison dont un avec sursis

Sa deuxième société est un bureau à Dozulé, non loin de Caen, légalement surveillée par un organisme officiel étatique qu'est la DGA, Direction générale de l'armement. Il obtient des marchés autorisés de plusieurs millions d'euros avec la Mauritanie ou le Bénin. Mais, un associé qu'il prend deux ans plus tard est mis en examen en 2014 pour "corruption d'agents publics étrangers". Dès lors, le militaire ne remplit plus les "conditions d'honorabilité" requises. Ensuite, selon la procureure, dès 2014 et jusqu'en 2016, l'homme continue à vendre des armes illégalement, comme des fusils d'assaut, pistolets-mitrailleurs ou encore des paralysants accompagnés de leurs munitions. Au tribunal correctionnel de Caen le 26 septembre dernier, Carole Étienne requiert trois ans de prison dont un avec sursis auxquels s'ajoutent l'interdiction de gérer une société pendant 15 ans et une amende de 30 000 euros. "On ne joue pas avec le commerce des armes de guerre", a-t-elle précisé avec fermeté. La défense estime que certains produits comme des jumelles "génération 2" sont en vente libre en France. L'avocat rappelle que son client ruiné a déjà une amende douanière de 220 000€ à régler, soit une enveloppe totale de 250 000€. Le tribunal rendra sa décision le 22 octobre prochain.

A LIRE AUSSI.

Ferme du cannabis: révolte des condamnés à l'annonce du délibéré

France: condamné pour ses comptes cachés, l'ex-ministre Jérôme Cahuzac à nouveau face aux juges

Au procès du "carbone marseillais", réquisitoire contre une fraude "inédite"

Peine beaucoup plus lourde requise en appel contre "Dr Mabuse" à Caen

(Calvados) Il utilise sa voiture comme une arme: 9 mois de prison ferme