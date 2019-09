Incendie de Lubrizol : tous les établissements scolaires ouverts ce lundi

Depuis l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen (Seine-Maritime), des opérations de nettoyage ont été menées dans les établissements scolaires qui sont restés fermés au public. Au plus fort, 237 établissements ont été fermés, soit 55 000 élèves et 4 000 adultes concernés.

Les établissements ouverts lundi

Selon les chiffres communiqués dimanche 29 septembre 2019 à 14 heures par le rectorat de Rouen, 32 établissements scolaires pourraient être fermés lundi 30 septembre : 25 écoles, 4 collèges privés et 3 lycées privés. "Le nettoyage des établissements privés incombe au personnel de ces lieux et non au personnel municipal", explique Olivier Wambecke, inspecteur d'académie.

Finalement, peu avant 19 heures, le rectorat a annoncé que tous les établissements, publics et privés, seront bien ouverts lundi.

Suites incendie #Lubrizol : tous les établissements et écoles réouvriront lundi 30 septembre matin après les opérations de nettoyage du week-end

Consultez les informations sur les sites web @dsden76 @acrouen et @prefet76https://t.co/DhpZQH6eB2 — Académie de Rouen (@acrouen) September 29, 2019

À noter que des enseignants pourraient quand même manquer à l'appel dans certaines écoles. S'ils souffrent de problème de santé ou s'ils exercent leur droit de retrait, certains d'entre eux pourraient prendre la décision de ne pas assurer leurs cours.

Mobilisation pour le nettoyage

Depuis vendredi, "l'ensemble des écoles ont été examinées par le personnel des espaces publics", précise Yvon Robert, le maire de Rouen. Les établissements ont été nettoyés par les agents municipaux "comme à l'habitude, à l'eau et avec les machines lorsque c'était nécessaire". Des gants, des masques et des combinaisons ont été mis à disposition du personnel, assure Yvon Robert.

Des visites ont également été menées par les agents d'entretien faisant état de présence de "traces" dans trois écoles à l'extérieur : Rosa Parks, Laurent de Bimorel et Michelet. Quelques traces ont été découvertes aussi dans les écoles Honoré de Balzac et Cavelier de la Salle.

Au total, 135 écoles ont été nettoyées, 17 collèges et deux lycées, "parfois par précaution, sans qu'il n'y ait forcément eu de traces retrouvées", indique Olivier Wambecke. Des moyens mis à disposition du Département de la Seine-Maritime et de la région Normandie sont venus soutenir ces opérations.

Des médecins auprès des enfants

Concernant la reprise de la classe, lundi, la rectrice de l'académie indique que "des ressources pédagogiques ont été mises à disposition des enseignants" pour aborder l'incendie de Lubrizol avec les écoliers. Des médecins de l'Éducation nationale seront aussi mobilisés : "Nous sommes en train de constituer une équipe de santé [...] qui va avoir à cœur d'aller au-devant des élèves pour vérifier que toutes les situations sont bien maîtrisées, qu'il n'y a pas des élèves qui se sentent fragilisés", détaille la rectrice.

