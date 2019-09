Seine-Maritime : une première Fête médiévale organisée à Orival

Pour la première fois, dimanche 6 octobre 2019, la Maison des forêts d'Orival (Seine-Maritime) organise une fête médiévale. Julie Haltz, médiatrice à la Maison des forêts, nous présente un programme réjouissant d'animations à partager en famille !

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

"Pour faire écho à notre exposition du moment sur les contes et légendes normands visibles jusqu'en décembre à la Maison des forêts de Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est la conteuse Anne Marchand, avec qui nous collaborons souvent, qui a imaginé cette exposition. Elle anime souvent des séances de contes à la Maison des forêts et c'est aussi l'auteur de nombreux recueils. Depuis l'ouverture de l'exposition en septembre dernier nous avons déjà proposé de nombreuses animations en lien avec le thème sur les Amérindiens, le loup ou les forêts du monde. Les panneaux de l'exposition évoquent les contes et légendes de Normandie liées au patrimoine forestier : des légendes inspirées par les animaux de nos forêts ou par le bestiaire fantastique et les personnages traditionnels comme Gargantua, la Dame blanche et les fées."

Pour cette fête médiévale, quelle place accordez-vous au conte ?

"Bien sûr le conte sera mis à l'honneur au cours de cette fête. Le normand Gweltaz le File animera tout au long de l'après-midi des séances de contes en chaîne ou conte randonnée. Cette forme de contes avec leitmotiv invite le public à interagir. C'est une histoire dans laquelle une formule est répétée à chaque fois que le héros passe une étape. Il s'agit d'une animation vraiment familiale avec toujours une petite morale à la fin et différents degrés de lecture."

Quels sont les partenaires invités ?

"C'est une thématique que nous n'avions encore jamais abordée et pour cette première fête médiévale nous avons convoqué des partenaires nouveaux. La compagnie Lutartatin aménage aux abords de la maison des forêts un camp médiéval de manière à créer une ambiance adéquate. Mais cette compagnie propose aussi du Trollball : le seul sport d'équipe ou les parents sont autorisés à frapper leurs enfants (avec des armes factices en mousse bien sûr). Le principe est simple, dès qu'on est touché par le camp adverse on est immobilisé et seuls les membres de notre propre camp peuvent nous libérer. Parmi les activités proposées on aura aussi un jeu d'adresse : du lancer de hache, encadré par le Valhalla, une troupe caennaise."

Quelles sont les activités encadrées par les médiateurs de la Maison des forêts ?

"L'équipe a imaginé un jeu initiatique pour devenir dragonnier. C'est une sorte de petit rallye organisé à proximité immédiate de la maison des forêts dans lequel on doit remporter différentes épreuves pour prouver ses compétences de maître de dragon. Nous animons aussi un stand sur lequel nous expliquons les vertus des plantes médicinales comme la mauve, la sauge, les orties, la bardane ou le lierre mais nous parlons aussi des procédés utilisés au Moyen-Âge pour teindre les tissus à partir des plantes et pour illustrer nos propos nous exposons des échantillons de tissus teints que nous a prêtés la Fabrique des savoirs. Enfin, la Maison des forêts initie aussi à la calligraphie ancienne pour ceux qui le souhaitent."

Dimanche 6 octobre 2019 à partir de 14h, à la maison des forêts d'Orival. Gratuit. Tél. 02 35 52 93 20

