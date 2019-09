Football (Ligue 2) : Châteauroux assomme le HAC

Le match

Le HAC n'est plus invincible. Après huit matches sans défaite (4 v et 4 n), les Ciel et Marine ont trébuché pour la première fois de la saison, vendredi 27 septembre 2019 au Stade Océane. Et ce face à Châteauroux, avant-dernier sans la moindre victoire au coup d'envoi. La (mauvaise) surprise est de taille. Elle fait suite à deux résultats déjà décevants contre des équipes mal en point, le Paris FC (0-0) et Orléans (2-2). Irrésistibles en août, les hommes de Paul Le Guen sont donc redescendus de leur nuage en septembre. Le but encaissé dans les arrêts de jeu face à Châteauroux est venu sanctionner une prestation bien en deçà des espérances, surtout lors des 45 premières minutes.

Dire que le HAC est passé à côté de sa première période est un euphémisme. En dehors d'une frappe en bout de course de Thiaré stoppée par Pillot (30e), les Ciel et Marine n'ont absolument rien montré. Empruntés dans leurs mouvements et incapables de mettre du rythme, les Normands ont dû s'en remettre au talent de Gorgelin pour limiter la casse. Un comble ! Le gardien havrais a multiplié les interventions décisives sur un centre-tir de Cordoval (21e), une frappe de Chouaref (17e), une nouvelle tentative de Cordoval (40e) ou encore sur les nombreux coups francs de Grange (3e, 45e et 45e+1).

Kadewere n'était pas en verve

Pour tenter de remettre de l'ordre dans la maison, Le Guen n'a pas hésité à effectuer un double changement à la pause. Ainsi, Bese et Ben Mohamed, très effacé pour sa première titularisation, ont cédé leur place respectivement à W. Coulibaly et Bonnet. L'entrée de ce dernier a donné un peu plus d'allant à des Ciel et Marine enfin dominateurs. A la suite d'un centre de Thiaré, et après une première reprise repoussée de Dina Ebimbe, Kadewere a bien failli débloquer la situation, mais l'international zimbabwéen s'est heurté à Pillot, un gardien berrichon héroïque sur ce coup-là (61e). La tension est ensuite montée d'un cran, la faute à cette altercation entre Meras et Cordoval, qui a valu aux deux joueurs d'être exclus (69e).

Les Ciel et Marine ont certes poussé dans le dernier quart temps, mais il a toujours manqué quelque chose - de l'inspiration et de la justesse technique principalement - pour faire sauter le verrou castelroussin. Le HAC est aussi tombé sur un gardien impérial. Pillot s'est fendu d'un arrêt réflexe de très grande classe pour détourner une tête de Kadewere (73e), qu'il a mis de nouveau en échec en fin de partie (89e). C'était juste avant que Goncalves ne profite d'une offrande de Ghezali pour assommer le HAC dans le temps additionnel.

Descendus à la 3e place derrière Lorient et Ajaccio, les Havrais tenteront de se reprendre à Auxerre, samedi 5 octobre 2019.

Le but

90e+1 : A la conclusion d'un contre rondement mené, Goncalves, servi sur un plateau par Ghezali, ajuste Gorgelin.

HAC - Châteauroux : 0-1

La fiche

Arbitre : M. Lepaysant. Spectateurs : 6 935

But Châteauroux : Goncalves (90e+1)

Avertissements HAC : Bonnet (52e) ; Châteauroux : Sanganté (6e), Cordoval (33e et 69e), Mboné (59e), Mulumba (68e)

Expulsions HAC : Meras (69e) ; Châteauroux : Cordoval (69e)

HAC : Gorgelin – Bese (W. Coulibaly, 46e), Ersoy, Camara (cap), Meras – Dina Ebimbe, Gueye, Fontaine, Ben Mohamed (Bonnet, 46e) – Thiaré (Assifuah, 81e), Kadewere. Ent : Paul Le Guen

Châteauroux : Pillot – Alhadhur, Marega (Mulumba, 54e), Mboné (cap), Opéri – Grange, Vanbaleghem, Sanganté – Cordoval, F. Diarra (A. Goncalves, 75e), Chouaref (Ghezali, 86e). Ent : Nicolas Usaï

Réaction

Paul Le Guen (entraîneur du HAC) : "Je suis déçu par le résultat, par notre première mi-temps, déçu de perdre ce match parce que les joueurs y ont mis beaucoup de cœur, notamment en deuxième mi-temps. En colère ? Non, ce n'est pas la bonne solution. On prend ce but, on doit l'éviter, on fait une erreur sur cette action, mais on a aussi de vraies occasions durant la dernière demi-heure. On n'a pas été efficace devant, mais je trouve qu'on a été beaucoup plus dynamique et entreprenant en deuxième mi-temps. On aurait pu, on aurait dû se mettre en situation de gagner ce match. Il faut qu'on améliore l'intégration des nouveaux, c'est clair. Ertugrul (Ersoy), Meras et Ben Mohamed doivent arriver à améliorer leur niveau de jeu. Ils peuvent compter sur mon soutien. Je sais que ce sont des bons joueurs. Je savais qu'il y aurait des moments un peu plus compliqué. On a une équipe jeune, très renouvelée. J'avais dit après Caen qu'il y aurait des moments de turbulence. On y est."