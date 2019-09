L'Orne réunit ses professionnels du tourisme

Depuis plusieurs années, Tourisme 61, service du Conseil départemental de l'Orne, invite les professionnels de cette filière économique à se retrouver pour une journée de visites et d'échanges. Cette journée a eu lieu, cette année, le jeudi 26 septembre 2019. Avec 4 400 emplois touristiques directs et indirects dans l'Orne, le Tourisme constitue l'un des atouts économiques de ce département.

Par ces rencontres interprofessionnelles, Tourisme 61 entend favoriser les échanges d'expériences et une meilleure connaissance des atouts des sites de l'Orne. Cette journée, qui a réuni une cinquantaine de professionnels, a privilégié les découvertes des patrimoines bâtis et naturels : d'Écouché, labellisée petite cité de caractère, au lac de Rabodanges à bord du bateau Val d'Orne, et aux espaces naturels sensibles du marais du Grand Hazé…

Cette journée de découverte est une opportunité pour nombre de prestataires de se rencontrer et d'échanger, tout en développant leur connaissance des atouts touristiques de l'Orne.