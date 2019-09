Une machine révolutionnaire pour le traitement du cancer

C'est une grande avancée en matière de médecine. À l'horizon 2024, Caen possédera un cyclotron. Cette machine permettra de traiter "certains cancers, résistants au rayon X et à la protonthérapie, notamment chez les plus jeunes", indique le docteur Khaled Meflah, président de l'association Archade (Advanced Resource Center for HADrontherapy in Europe).

Le programme Archade est constitué de plusieurs phases : la première est le traitement par protonthérapie, qui a accueilli ses premiers patients l'année dernière. "Cette technique permet de traiter la tumeur, de la même manière que les rayons X, sauf que les faisceaux de protons épargnent totalement les tissus sains". La deuxième phase a été lancée officiellement le 20 septembre "grâce aux conditions financières réunies", indique Hervé Morin, président de la région Normandie. Cette deuxième étape consiste en "la conception d'un cyclotron capable de produire des ions carbones et, à terme, de traiter les patients par carbonethérapie", ajoute Khaled Meflah.

La carbonethérapie, comme la protonthérapie, n'irradie pas les tissus sains, mais "les faisceaux de carbone sont beaucoup plus efficaces car certains cancers résistent aux protons."

Unique en France

Aujourd'hui, trois centres sont dotés d'équipement pour le traitement par protonthérapie : Nice, Paris Orsay et Caen.

La carbonethérapie est, elle, inédite en France : "il n'y en a pas, c'est un projet très innovant. Il y a trois sites en Europe mais avec des équipements très chers et très volumineux tandis que le cyclotron C400 sera beaucoup plus compact et plus accessible".

