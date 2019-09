Maison d'arrêt de Caen : un détenu retrouvé mort dans sa cellule

Tendance Ouest a écrit :

Une personne tombée dans la Seine à Rouen : les recherches n'ont rien donné

Les recherches ont été arrêtées, le mardi 24 septembre 2019, vers 19h30. Une personne était tombée dans la Seine, quelques heures avant, à Rouen (Seine-Maritime). Elle est toujours portée disparue. On ne sait pas encore si les recherches menées par la gendarmerie fluviale et les plongeurs des sapeurs-pompiers vont reprendre ou non.

08h45