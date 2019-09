Tennis de table : le SPO Rouen réussit ses débuts à domicile

Le SPO Rouen tennis de table (Seine-Maritime) n'a pas raté ses débuts, devant son public du Kindarena. Le mardi 24 septembre 2019, les hommes de Stéphane Heucliez n'ont pas fait de cadeau à Angers (Maine-et-Loire), pour la deuxième journée de Pro AM avec une victoire 3 à 1.

Rouen n'a pas tremblé

En bon capitaine, Robert Gardos a montré la voie en remportant ses deux matches contre Jens Lundquist et Jon Persson. Can Akkuzu l'avait imité en gagnant la deuxième partie contre ce même Persson, avant qu'Alexandre Robinot ne s'incline et redonne un peu d'espoir aux visiteurs, jusqu'à ce que Gardos reprenne la raquette et scelle les débats.

Avec ce deuxième succès en deux journées de championnat, le SPO Rouen trône pour le moment en tête du championnat. Pour leur prochaine sortie, le dimanche 29 septembre 2019, les Normands auront fort à faire avec un déplacement à Pontoise (Val-d'Oise), qui réussit également un bon début de saison avec deux victoires en deux matches.

