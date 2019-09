Sophie Guillaume-Petit publie Ma Normandie drôle et coquine

Après avoir proposé " Le Havre 500 ans d'anecdotes…, Le Havre Quiz city " en 2017, la Havraise (Seine-Maritime) Sophie Guillaume-Petit s'est lancée dans une tout autre recherche : les lieux coquins de Normandie. Elle sort en autoédition " Ma Normandie drôle et coquine " en ce mois de septembre 2019. L'ouvrage répertorie des lieux et des anecdotes coquines de toute la Normandie. " C'est léger, agréable et drôle. J'ai surtout voulu éviter la vulgarité ", rassure Sophie Guillaume-Petit. C'est pour l'auteure une façon d'explorer des facettes insolites et inattendues de la Normandie avec des photos et de petits textes. On peut par exemple y découvrir le monument aux morts aux fesses dénudées de Gournay-en-Bray, la Tour (osée) de Bonvouloir dans l'Orne (Juvigny-sous-Andaine), la tapisserie de Bayeux et ses hommes nus ou encore les statues d'Adam et Ève de l'église Sainte-Madeleine dans l'Eure (Verneuil-d'Avre-et-d'Iton).

BONUS - entretien avec Sophie Guillaume-Petit :

Vendu en librairies

L'ouvrage est produit en autoédition et Sophie Guillaume-Petit a fait le choix de proposer à la vente son livre exclusivement en librairie ou maison de la presse.

" Ma Normandie drôle et coquine " de Sophie Guillaume-Petit - 12 euros 90 – Rencontre le mercredi 9 octobre 2019 à 18 heures à La Galerne du Havre et le dimanche 20 octobre 2019 au salon du livre de Luneray.

